12 стран Европы усилить меры против "теневого флота" РФ: Зеленский отреагировал

В понедельник, 16 декабря, 12 стран Нордично-Балтийской восьмерки "плюс" договорились усилить меры против "теневого флота" России. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал это решение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Х.

"Приветствую сегодняшнее совместное заявление стран Нордично-Балтийской восьмерки++ по противодействию теневому флоту России. Спасибо лидерам Дании, Эстонии, Финляндии, Германии, Исландии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Польши, Швеции и Великобритании за их принципиальную позицию", - говорится в сообщении главы государства.

Зеленский подчеркнул, что "эти устаревшие танкеры" кроме генерирования огромных доходов для российской военной машины и финансирования военных преступлений против украинцев - представляют серьезную и экологическую угрозу для прибрежных государств Балтийского и Северного морей.

Президент добавил, что решение ограничить деятельность теневого флота России является вполне справедливым, чтобы защитить Украину и всю Европу.

"Ожидаем практической реализации проверок страхования, упомянутых в заявлении. Нам нужна коллективная решимость, чтобы лишить российскую военную машину финансирования и защитить европейскую окружающую среду", - резюмировал Зеленский.