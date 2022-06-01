Британія вирішила відправити Україні американські РСЗВ, але треба дозвіл, - Politico
Велика Британія попросила США підписати план відправки передових ракетних систем середньої дальності в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон сьогодні вранці поговорив з Байденом про передачу американських реактивних систем залпового вогню M270.
Завтра після зустрічі відбудеться обговорення між міністром закордонних справ Британії Ліз Трасс та держсекретарем США Ентоні Блінкеном, повідомило джерело.
Велика Британія стане першою країною, яка відправить РСЗВ американського виробництва. США повинні офіційно схвалити цей крок через експортні правила.
Нагадаємо, США передадуть Україні реактивні системи залпового вогню HIMARS, довкола яких останній тиждень йшли активні обговорення.
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