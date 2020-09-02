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Британія реорганізує Міністерство закордонних справ

Середа 02 вересня 2020 11:52
Британія реорганізує Міністерство закордонних справ
Фото: прапор Великої Британії (pixabay.com/skeeze)
Автор: Андрій Козловський

Британія реорганізує Міністерство закордонних справ (Foreign Office), об’єднавши його з міністерством міжнародного розвитку. Пріоритети у відносинах Британії з Україною залишаться незмінними.

Про це повідомила посол Британії в Україні Мелінда Сіммонз.

Нове міністерство отримує назву Міністерство закордонних справ у справах співдружності та розвитку (Foreign, Commonwealth and Development Office).

"Це об’єднає і гармонізує нашу дипломатію з питаннями міжнародного розвитку більше, ніж будь-коли в нашій історії, та продемонструє, що Велика Британія виступає як сила добра у світі", - сказала Сімонз.

Вона додала, що після реорганізації відомства, Британія продовжуватиме підтримувати Україну.

"Нове міністерство використовуватиме всі інструменти впливу, щоб досягти ще більших результатів на світовій арені та в Україні, продовжуючи долати наслідки пандемії коронавірусу та готуватися до головування у "Великій сімці" та проведення Конференції ООН з питань зміни клімату наступного року", - додала посол.

Нагадаємо, секретну розвідувальну службу Міністерства закордонних справ Великобританії, більш відому як МІ-6, очолить дипломат Річард Мур.

Крім того, у Британії вважають своєю метою допомогти Україні увійти в ЄС.

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