Британія розробляє нові санкції проти Росії, - глава МЗС

Сполучене Королівство розробляє додаткові санкції проти Росії за її повномасштабне вторгнення в Україну. При цьому Великобританія не відступить від своєї підтримки України.

Про це заявила міністр закордонних справ Британії Ліз Трас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.