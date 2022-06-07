Британия разрабатывает новые санкции против России, - глава МИД

Соединенное Королевство разрабатывает дополнительные санкции против России за ее полномасштабное вторжение в Украину. При этом Великобритания не отступит от своей поддержки Украины.

Об этом заявила министр иностранных дел Британии Лиз Трасс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.