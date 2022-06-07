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Британия разрабатывает новые санкции против России, - глава МИД

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Лондон, Вторник 07 июня 2022 15:31
Британия разрабатывает новые санкции против России, - глава МИД Фото: министр иностранных дел Британии Лиз Трасс (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Соединенное Королевство разрабатывает дополнительные санкции против России за ее полномасштабное вторжение в Украину. При этом Великобритания не отступит от своей поддержки Украины.

Об этом заявила министр иностранных дел Британии Лиз Трасс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Она заявила, что Великобритания не отступит от своей поддержки, что дальнейшие санкции находятся в процессе разработки, и что она продолжает работу с глобальными союзниками над тем, как помочь Украине восстановиться в будущем", - говорится в оглашении заседания Кабинета министров.

Напомним, сегодня Новая Зеландия расширила санкции против России.

Ранее в Офисе президента рассказали, какие ограничения могут быть в седьмом пакете санкций ЕС против РФ.

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