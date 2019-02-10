Британія може провести голосування по Brexit до кінця лютого

Представники Лейбористської партії вимагають провести голосування до 26 лютого

Представители оппозиционной Лейбористской партии требуют от премьер-министра Терезы Мэй провести голосование по выходу Британии из Европейского союза (Brexit) до конца февраля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Sunday Times.

По словам представителя лейбористов Кира Стармера, оппозиционная Лейбористская партия рассчитывает воспрепятствовать выходу страны из ЕС без соглашения посредством вынесения на рассмотрение парламента соответствующей поправки, которая заставит Мэй провести голосование до 26 февраля, а не после саммита ЕС 21 марта как планировалось ранее.

"Мы должны установить крайний срок, когда остается все меньше времени. И это то, что мы собираемся сделать на этой неделе (11-15 февраля – ред.)", - сказал Стармер.

Отмечается, что цель поправки состоит в недопущении ситуации, когда депутаты предстанут перед выборов: или голосовать за предварительный вариант соглашения, либо выходить из Евросоюза без него.

Напомним, ранее председатель Европейского совета Дональд Туск заявил об отсутствии "прорыва" в вопросе выхода Британии из Европейского союза.

"Встреча с премьер-министром Британии Терезой Мэй. Все еще нет прорыва в обозримой перспективе. Переговоры будут продолжены", - написал Туск в соцсети.

Добавим, лидер Палаты общин Андреа Ледсом заявила, что британский парламент обсудит предложение о выходе Британии из Европейского союза 14 февраля.