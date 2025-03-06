Британия провела переговоры с около 20 странами о "коалиции желающих", - Sky News

Великобритания провела переговоры с около 20 странами о "коалиции желающих" для обеспечения мира в Украине. Переговоры пока на ранней стадии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Один с чиновников рассказал изданию, что британские чиновники провели вчера, 5 марта, переговоры с представителями около 20 стран, заинтересованных в создании "коалиции желающих".
Проект возглавляют Британия и Франция, в рамках инициативы солдаты из группы стран могут быть направлены в Украину в качестве миротворческих сил.
Собеседник Sky News не уточнил, какие еще страны проявили заинтересованность в оказании поддержки, но добавил: "Это свидетельствует о готовности коалиции желающих собраться и желании ряда разных стран сыграть свою роль".
"Это все еще ранние стадии, и ситуация очень изменчива", - сказал источник о переговорах по коалиции.
Напомним, премьер-министр Британии Кир Стармер объявил о создании "коалиции желающих" для обеспечения мира в Украине. Главная цель коалиции - собрать страны, которые готовы отправить военных в Украину.
Как известно, Великобритания и Франция уже согласились предоставить свои войска для миротворческой миссии в Украине. Продолжаются переговоры с другими странами-партнерами. По данным СМИ, Турция также согласилась обсудить возможность отправки войск.
Кроме того, по словам президента Владимира Зеленского, Украина и Европа в ближайшее время подготовят план для устойчивого мира.
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