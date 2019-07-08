Британія проведе внутрішнє розслідування витоку листування свого посла в США

Уряд Великобританії початок розслідування витоку в ЗМІ дипломатичних записок від посла країни в Сполучених Штатах. Про це передає РБК-Україна з посиланням на The Independent.

Представник Міністерства закордонних справ заявив газеті, що розслідування розпочато після того, як The Mail on Sunday отримала дуже делікатні документи, в яких сер Кім Дарроч назвав адміністрацію американського президента Дональда Трампа "унікально дисфункціональною" і запитав, чи буде він "коли-небудь виглядати компетентним".

В одній з негативних оцінок він написав: "Ми не віримо, що ця адміністрація стане істотно більш нормальною, менш дисфункціональною; менш непередбачуваною; менш дипломатично незграбною і невмілою".

Посол також передрікав президенту Трампу "ганебний кінець кар'єри" і допускав можливість того, що "російські фінансисти" давали гроші в борг Трампу або членам його сім'ї. Також посол стверджував, що Трамп може перемогти в 2020 році на майбутніх президентських виборах у США. Листи Даррока були відправлені в посольство в період з 2017 року.

Нагадаємо, раніше у Великобританії звільнили міністра оборони Гевіна Вільямсона через його висловлювання про здоров'я Терези Мей (на той момент прем'єр-міністра), а також його бажання втягнути британські війська у військові дії за кордоном.

Ці слова міністра, сказані під час приватної бесіди, були оприлюднені ще за кілька тижнів до скандалу з витоком інформації з засідання Ради безпеки, що стало офіційним приводом для звільнення Вільямсона.