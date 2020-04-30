Британия прошла пик заболеваемости коронавирусом, - Джонсон

Фото: Борис Джонсон (facebook.com/borisjohnson)

Британия перешла к фазе уменьшения скорости распространения коронавируса

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что страна прошла пик заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC News.

По словам британского премьера, Соединенное Королевство преодолело пик заболеваемости коронавирусом и уже на следующей неделе правительство обнародует план по снятию карантинных ограничений, введенных из-за пандемии.

"Мы прошли пик этой коронавирусной инфекции", - заявил Джонсон.

Отмечается, что общее количество смертей, связанных с коронавирусом, в Британии сейчас составляет 26 711 - к этому количеству относятся летальные случаи в больницах, домах ухода и дома. А общее количество случаев заражения составляет 171 253.

Напомним, ранее сообщалось, что Великобритания вышла на третье место в мире по количеству летальных случаев от коронавируса. Резкий рост количества смертей связан с новой методикой подсчета летальных случаев. Минздрав Британии начал считать смерти от коронавируса в домах престарелых, хосписах, а также дома.

Также РБК-Украина писало, что у российского премьер-министра Михаила Мишустина подтвердили инфицирование коронавирусом. Мишустин заявил, что отправится на самоизоляцию. Выполнять обязанности главы российского правительства будет вице-премьер Андрей Белоусов.