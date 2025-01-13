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Британия профинансирует производство ПВО и дальнобойного оружия в Украине

Понедельник 13 января 2025 18:46
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Британия профинансирует производство ПВО и дальнобойного оружия в Украине Фото: Рустем Умеров и Джон Гили (facebook.com/rustemumerov.ua)
Автор: Наталья Кава

Великобритания готова обеспечивать постоянную и всестороннюю поддержку для укрепления позиций Украины. В частности, инвестировать в производство оружия в Украине.

Как сообщает РБК-Украина, об этом написал министр обороны Украины Рустем Умеров у себя в Facebook.

По словам Умерова, он прибыл с рабочим визитом в Великобританию и встретился со своим британским коллегой Джоном Гили. Основной темой переговоров стало согласование планов двустороннего сотрудничества в 2025 году по ключевым направлениям безопасности.

"Особое внимание уделили развитию украинского оборонно-промышленного комплекса. Великобритания уже инвестировала в производство нашего вооружения, и это сотрудничество продолжается: в частности, финансирование будет направлено на производство средств ПВО/ПРО и дальнобойного оружия", - написал Умеров.

Помощь от Британии

Великобритания активно поддерживает Украину, организуя тренировочные программы для военных и предоставляя оружие, в частности NLAW, Storm Shadow и ЗРК. Лондон поддерживает санкции против РФ и помогает переселенцам. Украина также провела первый раунд переговоров с Британией по углублению партнерства.

Также в январе 2024 года Украина и Великобритания подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности. Оно предусматривает гарантии финансовой, военной и других видов поддержки.

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