Британія профінансує виробництво ППО та далекобійної зброї в Україні
Велика Британія готова забезпечувати постійну та всебічну підтримку для зміцнення позицій України. Зокрема, інвестувати у виробництво зброї в Україні.
Як повідомляє РБК-Україна, про це написав міністр оборони України Рустем Умєров у себе у Facebook.
За словами Умєрова, він прибув з робочим візитом до Великої Британії та зустрівся зі своїм британським колегою Джоном Гілі. Основною темою переговорів стало узгодження планів двосторонньої співпраці у 2025 році за ключовими безпековими напрямками.
"Окрему увагу приділили розвитку українського оборонно-промислового комплексу. Велика Британія вже інвестувала у виробництво нашого озброєння, і ця співпраця триває: зокрема, фінансування буде спрямовано на виробництво засобів ППО/ПРО та далекобійної зброї", - написав Умєров.
Допомога від Британії
Велика Британія активно підтримує Україну, організовуючи тренувальні програми для військових і надаючи зброю, зокрема NLAW, Storm Shadow та ЗРК. Лондон підтримує санкції проти РФ і допомагає переселенцям. Україна також провела перший раунд переговорів із Британією щодо поглиблення партнерства.
Також у січні 2024 року Україна та Велика Британія підписали двосторонню угоду про гарантії безпеки. Вона передбачає гарантії фінансової, військової та інших видів підтримки.
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