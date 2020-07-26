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Британія закликала Росію вплинути на бойовиків на Донбасі

Автор: Дмитро Левицький

Британія очікує на стійке зменшення насильства

Британія вітає домовленість на рівні Тристоронньої контактної групи про всеосяжне припинення вогню на Донбасі. Росія повинна виконати свої зобов'язання.

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Про це заявила посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс.

Британський посол закликала Росію вплинути на незаконні збройні формування на Донбасі, який вона підтримує, щоб досягти виконання досягнутих домовленостей про перемир'я.

"Дуже сподіваюсь, що їх (домовленості - ред.) буде втілено і мирні жителі на Донбасі побачать стійке зменшення насильства", - наголосила Сіммонс.

Нагадаємо, о 00:01 понеділка, 27 липня, на Донбасі має початися режим всеосяжного припинення вогню. Перемир'я було узгоджене Тристоронньою контактною групою.

Контролювати режим припинення вогню з української сторони будуть військовослужбовці, які брали участь у миротворчих місіях під егідою ООН.

Українські військові готові давати належну відсіч у разі провокацій з боку проросійських бойовиків на Донбасі, стверджує командувач Збройними силами України Руслан Хомчак.

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