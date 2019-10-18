Британія закликала Росію звільнити всіх українських політв'язнів

Велика Британыя закликає Росію негайно звільнити усіх українських політичних в’язнів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter посольства Британії в Україні.

Так, 17 жовтня у Посольстві відбулася зустріч з колишніми політичними бранцями: Володимиром Балухом, Евгеном Пановим, Артуром Пановим, Едемом Бекіровим, Миколою Карп’юком, Романом Сущенком, Олексієм Сизоновичем та батьком Павла Гриба Ігорем.

"Звільнені політв’язні розповіли про порушення прав людини, жертвами яких вони стали, та закликали міжнародну спільноту продовжувати тиск на Росію для звільнення ще понад 86 українців. Велика Британія закликає Росію негайно звільнити усіх українських політичних в’язнів", - йдеться в повідомленні.

Раніше президент Європейської ради Дональд Туск привітав звільнення українського режисера Олега Сенцова і моряків, а також закликав Росію звільнити всіх політв'язнів.

РБК-Україна писало, що уповноважена з прав людини в Російській Федерації Тетяна Москалькова заявила, що поки зарано говорити про новий етап обміну полоненими з Україною.