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"Азовсталь" та ММК ім. Ілліча звернулися до ОГП через крадіжку металу з Маріуполя

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Вівторок 07 червня 2022 15:04
"Азовсталь" та ММК ім. Ілліча звернулися до ОГП через крадіжку металу з Маріуполя Фото: "Азовсталь" та ММК ім. Ілліча звернулися до ОГП через крадіжку металу з Маріуполя (t me)
Автор: Артем Горовенко

Маріупольські металургійні комбінати ММК ім. Ілліча та Азовсталь групи "Метінвест" звернулися до Офісу генерального прокуратура з проханням відкрити кримінальні провадження щодо крадіжки російськими окупантами металопродукції, яка належить комбінатам, та яку системно вивозять до РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційні заяви комбінатів.

"З відкритих джерел заявнику стало відомо, що представники військових формувань Російської Федерації (та підконтрольних їм осіб та терористичних угрупувань), які окупували м. Маріуполь, вивозять у невідомому напрямку та використовують на власний розсуд без законних підстав належне майно комбінату", - сказано у відповідних заявах.

Підприємства наголошують: факти вивезення майна підтверджуються заявами окупаційної влади та колоборантів - щодо відновлення роботи маріупольського порту для вивезення металопродукції та зерна, а також трекінговими даними морського судна РМ3, зареєстрованого у РФ, яке доставило крадений метал до порту м. Ростов-на-Дону. Збитки комбінатів від крадіжки продукції становлять десятки мільйонів доларів.

Комбінати просять правоохоронні органи внести відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 КК України, ст. 186 КК України військовими збройними силами та/або іншими військовими формуваннями РФ (підконтрольними їй особами або представниками підконтрольних їй терористичних угруповань так званих ДНР та ЛНР) до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та вжити процесуальних дій відповідно до ст. 55 КПК України.

Як відомо, нещодавно на Першому російському каналі вийшов сюжет, в якому докладно розказано, як окупанти крадуть українську продукцію з маріупольського порту: як випливає із сюжету, спочатку вони вивезуть український метал, а потім настане черга зерна.

Раніше "Метінвест" заявила, що російські окупанти готуються викрасти та незаконно вивезти з порту Маріуполя металургійну продукцію, виготовлену на заводах Азовсталь та ММК ім. Ілліча, що є тяжким міжнародним злочином.

Всього, за даними прес-служби компанії, вивезти планують близько 200 тис. тонн металу і чавуну, вартість яких становить $170 млн.

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Азовсталь ММК имени Ильича
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