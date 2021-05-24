Британія наказала своїм авіакомпаніям не літати над Білоруссю

Британія дала наказ своїм авіакомпаніям не літати у повітряному просторі Білорусі після інциденту з літаком Ryanair . Крім того, британські аеропорти не будуть приймати літаки білоруської авіакомпанії "Белавіа".

Про це під час виступу в парламенті заявив міністр закордонних справ Британії Домінік Рааб, передає видання The Guardian .

Британський міністр розкритикував Білорусь за примусову посадку літака Ryanair під приводом нібито мінування, яке, за словами Рааба, не підтверджене жодними доказами. Сама ж примусова посадка літака, як наголосив Рааб, була загрозою для всіх літаків над Білоруссю.

Також глава британського МЗС закликав Міжнародну організацію цивільної авіації (ІКАО) провести термінове засідання з приводу цієї ситуації, щоб засудити вчинок білоруського режиму.

Крім того, Рааб закликав білоруський режим звільнити затриманого вчора опозиціонера та засновника Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича. Як наголосив Рааб, британська сторона вважає, що звинувачення щодо Протасевича є надуманими.