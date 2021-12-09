Британія пригрозила Росії довгостроковими наслідками у разі вторгнення в Україну

Міністр оборони Британії Бен Уоллес заявив, що Росія зіткнеться з довгостроковими наслідками у разі вторгнення в Україну. Він закликав Москву відмовитися від спроби спровокувати "смертельну війну" в Європі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Будь - які дії Росії щодо загрози суверенітету України матимуть не тільки серйозні наслідки - вони матимуть довгострокові наслідки для РФ", - цитує видання Уоллеса.

Глава Міноборони Британії закликав президента РФ Володимира Путіна відмовитися від вторгнення в Україну, що може спровокувати "смертельну війну на краю Європи".

"Я б просто закликав його (Путіна - ред.) подумати ще раз: я не думаю, що Росія хоче таких наслідків", - додав Уоллес.