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Британія пригрозила Росії довгостроковими наслідками у разі вторгнення в Україну

Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністр оборони Британії Бен Уоллес заявив, що Росія зіткнеться з довгостроковими наслідками у разі вторгнення в Україну. Він закликав Москву відмовитися від спроби спровокувати "смертельну війну" в Європі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Будь - які дії Росії щодо загрози суверенітету України матимуть не тільки серйозні наслідки - вони матимуть довгострокові наслідки для РФ", - цитує видання Уоллеса.

Глава Міноборони Британії закликав президента РФ Володимира Путіна відмовитися від вторгнення в Україну, що може спровокувати "смертельну війну на краю Європи".

"Я б просто закликав його (Путіна - ред.) подумати ще раз: я не думаю, що Росія хоче таких наслідків", - додав Уоллес.

Нагадаємо, раніше керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що Україна не володіє достатніми військовими ресурсами, щоб протистояти вторгненню Росії, і тому потребує підтримки Заходу.

Зазначимо, РБК-Україна повідомляло про те, що глава МЗС Дмитро Кулеба озвучив тристоронній підхід до спроб відрадити Росію від повномасштабної війни.

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