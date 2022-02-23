RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Британія пригрозила Путіну: "пнули царя Миколу I в Криму, завжди можемо повторити"

Автор: Кароліна Гайдук

Глава Міністерства оборони Великобританії Бен Уоллес порівняв президента РФ Володимира Путіна з російським царем Миколою I. за його словами, глава Кремля зробить помилку, якщо піде на конфлікт із Заходом.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт The Guardian.

"Шотландський гвардійський полк штовхнув царя Миколи I в 1853 році в Криму. Ми завжди можемо повторити це. Цар Микола I зробив помилку, яку тепер зробив Путін. У нього не було друзів, не було союзників", - зазначив глава Міноборони.

У своїй заяві він мав на увазі Кримську війну (1853-1856 рр.), коли королівський піхотний полк Британії тримав в облозі місто Севастополь. Битва тривала 349 днів.

Нагадавши, 21 лютого президент Російської Федерації Володимир Путін офіційно визнав "ЛДНР".

Відзначимо, що на окупований Донбас почали заходити перші підрозділи Збройних сил Росії. Вони повинні виконувати нібито миротворчі функції.

Читайте РБК-Україна в Google News
Великобританія