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Британія припускає, що новий COVID-штам вже поширився за межі Південної Африки

Автор: Марія Кучерявець

Міністр охорони здоров'я Великобританії Саджид Джавід заявив, що новий варіант коронавірусу B.1.1.529 викликає "серйозну міжнародну занепокоєність". Він припустив, що новий варіант з високою ймовірністю широко поширився за межі Ботсвани та ПАР.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Ми стурбовані тим, що новий штам коронавірусу може становити значно більший ризик для здоров'я населення. Тому вирішити вжити нових обмежувальних заходів, аби запобігти його до нашої країни з Південної Африки", - сказав він.

Міністр зазначив, що в країні поки не було зареєстровано жодного випадку зараження південноафриканським штамом та наголосив на посиленні карантинних заходів, оскільки він може бути значно стійким у порівнянні із дією вакцин.

Зазначимо, що Британія через новий штам коронавірусу, який виник у Південній Африці вже скасувала рейси відразу в кілька країн.

Нагадаємо, у ВООЗ заявили, що для вивчення штаму коронавірусу B.1.1.529 необхідно кілька тижнів.

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ВеликобританіяАфрикаКоронавірус