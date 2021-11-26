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Британия предполагает, что новый COVID-штамм уже распространился за пределы Южной Африки

Автор: Мария Кучерявец

Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид заявил, что новый вариант коронавируса B.1.1.529 вызывает "серьезную международную озабоченность". Он предположил, что новый вариант с высокой вероятностью широко распространился за пределы Ботсваны и ЮАР.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Мы обеспокоены тем, что новый штамм коронавируса может представлять значительно больший риск для здоровья населения. Поэтому решить принять новые ограничительные меры, чтобы предотвратить его в нашу страну из Южной Африки", - сказал он.

Министр отметил, что в стране пока не было зарегистрировано ни одного случая заражения южноафриканским штаммом и отметил усиление карантинных мер, поскольку он может быть более устойчивым по сравнению с действием вакцин.

Отметим, что Британия из-за нового штамма коронавируса, который возник в Южной Африке уже отменила рейсы сразу в несколько стран.

Напомним, в ВОЗ заявили, что для изучения штамма коронавируса B.1.1.529 необходимо несколько недель.

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ВеликобританияАфрикаКоронавирус