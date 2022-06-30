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Британія надасть Україні пакет військової допомоги на 1,2 млрд доларів: що до нього увійде

Фото: комплекс ППО COBRA (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Великобританія надасть Україні пакет військової допомоги в розмірі 1,2 млрд доларів. Заявлено, що фінансування буде спрямовано на посилення обороноздатності України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

ЗСУ отримають сучасні системи ППО, безпілотні літальні апарати, нове обладнання для радіоелектронної боротьби і тисячі одиниць спорядження.

"Зброя, техніка та військовий досвід Великої Британії трансформують оборону України. І ми будемо і надалі повністю підтримувати український народ, щоб гарантувати, що Путін зазнає невдачі в Україні", — йдеться в заяві британського уряду.

Нагадаємо, з 28 по 30 червня в Мадриді проходить саміт лідерів Північноатлантичного альянсу. Туди був запрошений і Зеленський.

Також ми писали, що Великобританія готова надати Україні додатково 525 мільйонів доларів в якості гарантій для кредиту Світового банку в кінці 2022 року.

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