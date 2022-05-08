Британія надасть Україні додаткову військову підтримку на 1,6 млрд доларів

Британія надасть Україні додаткову військову підтримку в розмірі 1,3 мільярда фунтів стерлінгів (1,6 млрд доларів). Це різко збільшить допомогу ЗСУ, які борються з російським вторгненням.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Це найвищий рівень військових витрат Великобританії на конфлікт з моменту розпалу кампаній в Іраку і Афганістані.
Нове зобов'язання майже вдвічі перевищує попередні за видатками для України
Нагадаємо, раніше Зеленський повідомив про телефонну розмову з Джонсоном. Він зазначив, що під час бесіди обговорювалося ряд питань, у тому числі зусилля для припинення війни.
Зазначимо, на початку квітня Джонсон відвідав Київ з неофіційним візитом, де зустрівся із Зеленським. Британський прем'єр запевнив, що Україна отримає бронетехніку і протикорабельні ракети.
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