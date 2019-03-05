Британія запропонувала ЄС укласти окрему угоду щодо прав громадян

Британський міністр з питань виходу Британії з ЄС Стівен Барклі написав листа головному переговірнику по темі Brexit з боку ЄС Мішелю Барньє

Великобритания предложила Европейскому союзу в случае отсутствия сделки по выходу Британии из ЕС (Brexit) оформить тему гарантий прав европейских граждан, проживающих в стране, и британцев, живущих на территории ЕС, в виде отдельного соглашения. Об этого говорится в письме британского министра по вопросам Brexit Стивена Баркли главному переговорщику по теме Brexit со стороны ЕС Мишелю Барнье, передает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Сообщается, что идея Лондона заключается в том, чтобы создать гарантию взаимного соблюдения прав 4,5 млн граждан ЕС в Соединенном королевстве и наоборот в случае, если британский парламент откажется проголосовать за сделку с ЕС об условиях Brexit, и 29 марта Британия покинет европейское сообщество без соглашения.

Отметим, что реакция Брюсселя на это предложение пока не известна.

Напомним, ранее парламент Великобритании поддержал предложение премьер-министра Терезы Мэй о дополнительном времени на переговоры с ЕС по Brexit.

Добавим, что сроков выхода Британии из Евросоюза. британский кабмин обсуждал решение отложить Brexit. Brexit могут отложить на два месяца из-за угрозы демонстративных отставок отдельных членов кабмина.