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Зеленский о возможном наступлении РФ из Беларуси: они должны знать, что будет сопротивление

Суббота 06 апреля 2024 19:42
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Зеленский о возможном наступлении РФ из Беларуси: они должны знать, что будет сопротивление Фото: президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация должна понимать, что при попытке атаковать Украину со стороны Беларуси получит сопротивление.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский, передает РБК-Украина со ссылкой на его интервью.

"Россияне на территории Беларуси должны знать, что здесь есть оборонительные рубежи, и здесь будет войско. Они это должны знать. Секретов нет. Благодаря современной технике у них и так это все есть. Но это скрывать не надо. Они должны знать, что будет" сопротивление", - сказал Зеленский.

Он также отметил, что жители областей, граничащих с Беларусью, получат защиту при попытке вторжения врага.

"Из Беларуси мы пока не видим никаких планов, угроз и мощностей", - подчеркнул президент.

Роль Беларуси в войне России против Украины

Напомним, Беларусь помогает России в войне против Украины. Еще в начале полномасштабного вторжения российские террористы атаковали нашу страну, в том числе и с территории Беларуси. Тогда же враг захватил часть Киевской, Черниговской и Сумской областей. Позже наши воины докупали территорию.

Также россияне использовали Беларусь для нанесения ракетных ударов по нашей стране.

Кроме того, следует отметить, что так называемые российско-белорусские учения позволяют Москве удерживать в Беларуси свои войска.

Командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев подчеркнул, что украинские военные следят за границей с Беларусью и в случае угрозы готовы оперативно реагировать.

Подробнее о том, как Беларусь помогает России в войне против Украины читайте – в материале РБК-Украина.

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