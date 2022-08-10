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Британія подала заяву на участь у справі про звинувачення Росії у геноциді українців

Фото: Британія подала заяву на участь у справі про звинувачення Росії у геноциді українців (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Велика Британія подала заяву на участь у справі України проти Росії щодо звинувачень у геноциді, яку розглядає Міжнародний суд ООН у Гаазі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міжнародний суд.

Британія подала заявку 5 серпня.

Додамо, що коли у суді мова йде про тлумачення Конвенції, учасниками якої є інші держави, окрім тим, які беруть участь у справі, кожна з них має право втрутитися у судовий процес.

"На думку Великої Британії, яка є стороною-учасницею Конвенції про запобігання геноциду, вона має прямий інтерес у тлумаченні, яке суд може застосувати до положень Конвенції під час цього провадження", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, 45 країн у Гаазі домовилися допомогти Україні у розслідувані воєнних злочинів Росії.

Міжнародний суд ООН може розпочати розгляд справи України проти Росії вже цією восени.

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