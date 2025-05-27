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Британия планирует заменить тысячи мигрантов своими рабочими, но есть проблема

Фото: Лондон пытается сократить долю мигрантов среди рабочих (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Правительство британского премьера Кира Стармера хочет ограничить миграцию, но бизнес предупреждает об риске обострения проблемы дефицита кадров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Британское правительство намерено подготовить 120 тысяч строителей, инженеров и работников сферы ухода, пытаясь сократить миграцию без обострения дефицита квалифицированной рабочей силы.

Правительство Кира Стармера под руководством лейбористов запланировало выделение 3 млрд фунтов стерлингов (более 4,1 млрд долларов США) на создание 30 тысяч новых мест для прохождения ученичества до завершения текущего созыва парламента.

Кроме того, планируется увеличение на 32% иммиграционного сбора за навыки (Immigration Skills Charge), который платят работодатели, нанимающие квалифицированных иностранцев. Ожидается, что это позволит профинансировать еще 45 тысяч учебных мест в отраслях, которые больше всего зависят от мигрантов, в частности в строительстве и социальном уходе. Правительство также поддерживает программы обучения для взрослых.

"Мы серьезно относимся к своей ответственности - обеспечить больше путей к трудоустройству", - заявила министр образования Великобритании Бриджит Филлипсон.

Конечная цель - экономический рост

Как пишет Bloomberg, премьер Кир Стармер оказался между необходимостью усиления трудовых ресурсов для выполнения обещаний экономического роста в стране и давлением со стороны антимигрантской политической силы "Реформа" во главе с Найджелом Фараджем. Недавно Лейбористы объявили о намерении ужесточить требования к знанию английского языка для иностранцев, а также усложнить процедуры длительного пребывания мигрантов в стране.

Согласно аналитическому отчету Boston Consulting Group, цепи поставок в Великобритании могут не выдержать нагрузки от инвестиций объемом 900 млрд фунтов (более 1,2 трлн долларов), которые планируется направить на развитие государственной и частной инфраструктуры до 2029 года. В отчете рекомендуется расширить перечень дефицитных профессий, что позволит упростить привлечение иностранной рабочей силы, а также пересмотреть требования по знанию английского языка для основных типов виз.

Приоритетное место в экономическом плане правительства занимает масштабная программа строительства, в частности обещание возвести 1,5 миллиона новых домов. Впрочем, отрасль сейчас страдает от острой нехватки кадров из-за старения национального трудового ресурса и уменьшения притока иностранных работников после Brexit (выхода из состава ЕС в 2016 году).

Представители бизнеса предостерегают, что существующий дефицит квалифицированных работников является слишком масштабным, чтобы его можно было оперативно компенсировать только за счет учебных программ. Поскольку подготовка специалистов, в частности в строительстве, может занять годы, это создает риски инфляционного давления и задержек в реализации проектов в краткосрочной перспективе.

Политика Великобритании в отношении мигрантов в отношении мигрантов

В начале мая Bloomberg сообщало о намерении Лондона ужесточить режим въезда мигрантов в страну, чтобы склонить бизнес нанимать собственных работников. Соответствующие меры зафиксированы в т.н. "Белой книге по вопросам иммиграции".

Ранее правительство Стармера пообещало постепенно упрощать въезд в страну для украинцев. Меры предусмотрены соглашением о 100-летнем партнерстве между странами.

Осенью прошлого года Лондон продлил пребывание в стране украинцев, сохранив все права и доступ к работе, медицине и образованию.

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Кир Стармер