Британия планирует заменить тысячи мигрантов своими рабочими, но есть проблема
Правительство британского премьера Кира Стармера хочет ограничить миграцию, но бизнес предупреждает об риске обострения проблемы дефицита кадров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Британское правительство намерено подготовить 120 тысяч строителей, инженеров и работников сферы ухода, пытаясь сократить миграцию без обострения дефицита квалифицированной рабочей силы.
Правительство Кира Стармера под руководством лейбористов запланировало выделение 3 млрд фунтов стерлингов (более 4,1 млрд долларов США) на создание 30 тысяч новых мест для прохождения ученичества до завершения текущего созыва парламента.
Кроме того, планируется увеличение на 32% иммиграционного сбора за навыки (Immigration Skills Charge), который платят работодатели, нанимающие квалифицированных иностранцев. Ожидается, что это позволит профинансировать еще 45 тысяч учебных мест в отраслях, которые больше всего зависят от мигрантов, в частности в строительстве и социальном уходе. Правительство также поддерживает программы обучения для взрослых.
"Мы серьезно относимся к своей ответственности - обеспечить больше путей к трудоустройству", - заявила министр образования Великобритании Бриджит Филлипсон.
Конечная цель - экономический рост
Как пишет Bloomberg, премьер Кир Стармер оказался между необходимостью усиления трудовых ресурсов для выполнения обещаний экономического роста в стране и давлением со стороны антимигрантской политической силы "Реформа" во главе с Найджелом Фараджем. Недавно Лейбористы объявили о намерении ужесточить требования к знанию английского языка для иностранцев, а также усложнить процедуры длительного пребывания мигрантов в стране.
Согласно аналитическому отчету Boston Consulting Group, цепи поставок в Великобритании могут не выдержать нагрузки от инвестиций объемом 900 млрд фунтов (более 1,2 трлн долларов), которые планируется направить на развитие государственной и частной инфраструктуры до 2029 года. В отчете рекомендуется расширить перечень дефицитных профессий, что позволит упростить привлечение иностранной рабочей силы, а также пересмотреть требования по знанию английского языка для основных типов виз.
Приоритетное место в экономическом плане правительства занимает масштабная программа строительства, в частности обещание возвести 1,5 миллиона новых домов. Впрочем, отрасль сейчас страдает от острой нехватки кадров из-за старения национального трудового ресурса и уменьшения притока иностранных работников после Brexit (выхода из состава ЕС в 2016 году).
Представители бизнеса предостерегают, что существующий дефицит квалифицированных работников является слишком масштабным, чтобы его можно было оперативно компенсировать только за счет учебных программ. Поскольку подготовка специалистов, в частности в строительстве, может занять годы, это создает риски инфляционного давления и задержек в реализации проектов в краткосрочной перспективе.
Политика Великобритании в отношении мигрантов в отношении мигрантов
В начале мая Bloomberg сообщало о намерении Лондона ужесточить режим въезда мигрантов в страну, чтобы склонить бизнес нанимать собственных работников. Соответствующие меры зафиксированы в т.н. "Белой книге по вопросам иммиграции".
Ранее правительство Стармера пообещало постепенно упрощать въезд в страну для украинцев. Меры предусмотрены соглашением о 100-летнем партнерстве между странами.
Осенью прошлого года Лондон продлил пребывание в стране украинцев, сохранив все права и доступ к работе, медицине и образованию.
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