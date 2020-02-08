Британія планує укласти торговельну угоду з Японією до кінця року

Великобританія планує до кінця року укласти торговельну угоду з Японією. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Відповідну заяву зробив міністр закордонних справ Великобританії Домініка Раабе після зустрічі з японським колегою Тосиміцу Мотегі. Як зазначив Рааб, вже в найближчі тижні Лондон повинен приступити до переговорів з Токіо.

"Ми прагнемо до того, щоб зробити це (завершити переговори щодо торговельної угоди - ред.) до кінця року. Ми, безумовно, почнемо їх до весни. Японія знаходиться в списку наших пріоритетів почасти через розмір свого ринку, але також з-за того, що Японія - центральна країна в Індо-Тихоокеанському регіоні", - сказав Рааб.

У свою чергу Японія підтримала ідею швидкого узгодження торгової угоди з Британією, закликавши Лондон скасувати обмеження на імпорт японської продовольства та інших товарів, який був введений Євросоюзом після аварії на атомній електростанції "Фукусіма" в 2011 році.

"Безумовно, ми хотіли б дуже уважно підходити до всього, що впливає на стандарти в області продовольства, здоров'я і безпеки. Ми розуміємо стурбованість Японії з цього питання, і будемо спиратися на науковий підхід", - сказав глава британського МЗС.

Зазначимо, в ніч з 31 січня на 1 лютого Великобританія офіційно вийшла зі складу Європейського союзу.

На даний момент до кінця 2020 року діє перехідний період між Британією та ЄС. Після його завершення Великобританія хоче торгову угоду з Європейським союзом на подібних з Канадою умовах. Майбутня торгова угода повинна передбачати торгівлю як товарами, так і послугами.