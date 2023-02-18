Великобритания поддержит страны, которые решат передать Украине самолеты, - Сунак

"Мы объявили о том, что мы начинаем подготовку украинских пилотов. Это долгосрочная цель в увеличении безопасности Украины. Но есть определенные сложности в поставках определенных типов самолетов. Мы очень четко сказали, наша позиция заключается в том, что если другие страны смогут немедленно предоставить самолеты, Соединенное Королевство с радостью поддержит их в этом", - заявил Сунак.

Комментируя военную поддержку Украины в целом, Министр призвал партнеров "действовать сейчас" для победы Украины.

"Мы хотим, чтобы Украина победила, а Россия потерпела поражение, если вы верите в это, то вы должны действовать сейчас", - сказал Сунак.

Напомним, также британский премьер призвал удвоить военную помощь Киеву для изгнания российских войск из Украины.

Добавим, ранее Министр обороны Британии Бен Воллес заявил, что Украина может получить современные истребители Typhoon, но только после окончания войны.

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