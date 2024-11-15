Британия поднимала истребители из-за российского самолета

Самолеты Королевских военно-воздушных сил поднимали в четверг, 14 ноября. Истребители Typhoon, развернутые на базе Лоссимут, отслеживали российский самолет Ту-142, пролетавший над Северным морем.

"Российский разведывательный самолет был обнаружен в зоне интересов Великобритании, и он не смог войти в суверенное воздушное пространство Великобритании", - говорится в сообщении.

Это был второй инцидент за три месяца, когда британский флот и авиация обнаружили российские корабли и самолеты с интервалом в неделю друг от друга.

Минобороны Британии также сообщило, что военные корабли, вертолеты и самолеты дальнего морского патрулирования следили за двумя отдельными группами российских кораблей. Они шли в противоположных направлениях: одна группа к Атлантике, а другая - к Балтийскому морю.