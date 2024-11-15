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Британия поднимала истребители из-за российского самолета

Фото: Британия поднимала Typhoon из-за самолета РФ (defence-ua-com)
Автор: Наталья Юрченко

Великобритания поднимала истребители из-за российского самолета у ее границ. Борт РФ не нарушил воздушное пространство Британии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Самолеты Королевских военно-воздушных сил поднимали в четверг, 14 ноября. Истребители Typhoon, развернутые на базе Лоссимут, отслеживали российский самолет Ту-142, пролетавший над Северным морем.

"Российский разведывательный самолет был обнаружен в зоне интересов Великобритании, и он не смог войти в суверенное воздушное пространство Великобритании", - говорится в сообщении.

Это был второй инцидент за три месяца, когда британский флот и авиация обнаружили российские корабли и самолеты с интервалом в неделю друг от друга.

Минобороны Британии также сообщило, что военные корабли, вертолеты и самолеты дальнего морского патрулирования следили за двумя отдельными группами российских кораблей. Они шли в противоположных направлениях: одна группа к Атлантике, а другая - к Балтийскому морю.

Добавим, что это не первый случай, когда страны НАТО перехватывают российские самолеты, приближающие к воздушному пространству стран-союзников. Так, в сентябре США перехватили российские военные самолеты в районе Аляски.

В августе Польша поднимала истребители F-16 для отслеживания российского разведчика Ил-20 над Балтийским морем.

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