Британія може передати Україні зенітно-ракетні комплекси Starstreak

Як заявив британський міністр оборони Бен Уоллес, Лондон розглядає можливість передачі таких ПЗРК.

"Життєво важливо, щоб Україна зберегла здатність літати і придушувати російські повітряні атаки. У відповідь на запити України уряд прийняв рішення розглянути питання про безоплатну передачу високошвидкісних переносних зенітно-ракетних комплексів Starstreak. Ми вважаємо, що це залишається в рамках визначення оборонної зброї, але дозволить українським силам краще захищати своє небо", - зазначив він.

Він також уточнив, що підтримка Лондона обмежується оборонними системами, щоб українські сили за рахунок цієї допомоги не вийшли на стратегічний рівень.

Відзначимо, ПЗРК Starstreak можуть вражати повітряні цілі на висоті до 5 000 метрів.