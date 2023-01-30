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Британия передаст Challenger 2 в Украину до лета, - Уоллес

Фото: министр обороны Великобритании Бел Уоллес (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Поставки танков Challenger 2, которые в рамках военной помощи передаст Украине Великобритания, ожидаются до лета.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Бел Уоллес, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

"Это (поставки в Украину, - ред.) будет до начала лета или в мае. Вероятно, ближе к Пасхе", - заявил он.

При этом министр добавил, что по соображениям безопасности он не может сообщить график обучения украинских войск использованию танков, сообщив, что учения начнутся с обучения индивидуальному управлению машинами, а затем перейдет к ведению боя в строю.

Отметим, что в Британии Пасха в этом году будет отмечаться 9 апреля.

Напомним, ранее в Британии говорили, что танки Challenger 2 Украина сможет получить в конце марта.

14 января премьер-министр Британии Риши Сунак в телефонном разговоре с президентом Владимиром Зеленским официально подтвердил, что предоставит Украине танки Challenger 2, а также дополнительные артиллерийские системы.

РБК-Украина рассказывало, что известно о танках Challenger 2 и на что они способны.

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