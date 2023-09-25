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Британия передала Украине комплекты оборудования для разминирования и обезвреживания мин

Автор: Валерия Полищук

Великобритания предоставила Украине значительный объем оборудования и обучения украинских военных для повышения возможностей по обезвреживанию мин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Британии.

В частности, было поставлено более 1500 комплектов оборудования для разминирования и обезвреживания боеприпасов как на транспортных средствах, так и "на людях", включая необходимое обучение.

Помимо этого саперы Королевского инженерного корпуса провели для украинских военнослужащих тренировки по обезвреживанию мин, боеприпасов и других взрывных устройств, которые используются на территории Украины и в настоящее время являются одной из главных угроз безопасности гражданского населения страны.

Этот подробный и специализированный пакет обучает украинцев распознаванию боеприпасов, методам их утилизации и процедурам поиска для борьбы с самодельными взрывными устройствами, минами, минами-ловушками и отбойными устройствами.

Обучение включает в себя проведение инструктажа по угрозе, планирование операций по обезвреживанию мин, а также практические занятия по разминированию не только обширных территорий, но и систем траншей, бункеров и гражданских зданий. В ходе итоговой аттестации поисковые группы с назначенным командиром прочесывают сложный район.

Солдаты используют металлодетекторы и комплекты для извлечения мин, их учат, как адаптировать имеющееся на передовой оборудование. Они также прошли обучение на оборудовании, предоставленном Великобританией, включая детекторы VALLON.

Помощь Украине от Британии

Великобритании с самого начала полномасштабного российского вторжения последовательно поддерживает Украину. В частности, первой анонсировала передачу украинским военным современных западных танков и дальнобойных ракет.

В июле Лондон анонсировал новый пакет военной помощи для Украины.

А в августе Министерство обороны Великобритании подписало три контракта на сумму более 114 млн долларов на поставку Украине средств противовоздушной обороны.

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