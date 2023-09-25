Британия передала Украине комплекты оборудования для разминирования и обезвреживания мин

В частности, было поставлено более 1500 комплектов оборудования для разминирования и обезвреживания боеприпасов как на транспортных средствах, так и "на людях", включая необходимое обучение.

Помимо этого саперы Королевского инженерного корпуса провели для украинских военнослужащих тренировки по обезвреживанию мин, боеприпасов и других взрывных устройств, которые используются на территории Украины и в настоящее время являются одной из главных угроз безопасности гражданского населения страны.

Этот подробный и специализированный пакет обучает украинцев распознаванию боеприпасов, методам их утилизации и процедурам поиска для борьбы с самодельными взрывными устройствами, минами, минами-ловушками и отбойными устройствами.

Обучение включает в себя проведение инструктажа по угрозе, планирование операций по обезвреживанию мин, а также практические занятия по разминированию не только обширных территорий, но и систем траншей, бункеров и гражданских зданий. В ходе итоговой аттестации поисковые группы с назначенным командиром прочесывают сложный район.

Солдаты используют металлодетекторы и комплекты для извлечения мин, их учат, как адаптировать имеющееся на передовой оборудование. Они также прошли обучение на оборудовании, предоставленном Великобританией, включая детекторы VALLON.