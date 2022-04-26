Британія передає Україні нові автомобілі "швидкої" та пожежну техніку, - Джонсон

Велика Британія постачає в Україну 22 нові машини швидкої допомоги - на додаток до вже анонсованих NHS Trusts - оснащені аптечками і медичними сумками. Найближчими днями вони мають виїхати в Україну. Це пряма відповідь на запит українського Уряду, повідомив Джонсон.

Також, ще дві колони з понад 40 пожежних машин, наповнених тисячами одиниць рятувального обладнання, включаючи 300 пожежних рукавів та майже 10 000 одиниць захисного одягу, прибули в Україну і вже надають життєво важливу підтримку вогнеборцям на передовій.

Велика Британія вже виділила кредитні гарантії на суму до 1 мільярда доларів США для підтримки багатосторонніх банків розвитку, таких як Світовий банк, щоб підтримати економіку України та дозволити Уряду в Києві продовжувати надавати основні послуги. Загальна сума гуманітарної допомоги для вирішення поточної кризи в Україні становить близько 400 мільйонів фунтів стерлінгів.

"Велика Британія допомагає зміцнити спроможність України, щоб жорстоке вторгнення Путіна провалилося", - написав Борис Джонсон.