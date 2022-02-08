ru ua
Вт, 08 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Британія може відправити винищувачі і кораблі в Південно-Східну Європу, - Джонсон

Новость на русском →
Лондон, Вівторок 08 лютого 2022 03:40
Британія може відправити винищувачі і кораблі в Південно-Східну Європу, - Джонсон Фото: прем'єр Британії Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що може Лондон відправити винищувачі Typhoon і військові кораблі в Південно-Східну Європу, щоб захистити союзників по НАТО на тлі російської ескалації навколо України. Уряд вивчає це питання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю Джонсона в газеті The Times.

Такі кроки пов'язані з можливим вторгненням Росії в Україну.

"Сполучене Королівство готується посилити багатонаціональний батальйон НАТО під британським командуванням, розміщений в Естонії. Ми також збільшимо наш внесок у здійснення навчань Об'єднаних експедиційних сил - об'єднання під командуванням Великобританії, в яке входять підрозділи з десяти скандинавських і північноєвропейських країн. Ми розглядаємо можливість залучити винищувачі Typhoon Королівських ВПС і кораблі Королівських ВМС, щоб захистити Південно-Східну Європу", - пише Джонсон.

Джонсон упевнений, що тверда і заснована на принципах дипломатія може запобігти ескалації навколо України.

"Я все ще вірю в те, що принципова і тверда дипломатія можуть запобігти цій кризі. Наша глибоко вкорінена віра, закріплена в статуті ООН і незліченних інших юридично зобов'язуючих документах, підписаних Росією, полягає в тому, що будь-яка країна має право вибирати свою суверенну долю", - написав Джонсон.

Умовою для успішного діалогу він назвав деескалацію з боку Росії.

Раніше повідомлялося, що Джонсон попередив президента РФ Володимира Путіна про прорахунок у разі вторгнення в Україну. Він закликав до мирного вирішення.

Зазначимо, раніше Путін висловив побоювання, що після вступу в НАТО Україна спробує повернути Крим силовим шляхом.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України
NEWS
Запобігти нападу на Україну. Макрон зустрівся з Путіним: перші подробиці
Запобігти нападу на Україну. Макрон зустрівся з Путіним: перші подробиці
DAILY
Вечірка з наслідками. Британському прем'єру Джонсону загрожує відставка
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Вечірка з наслідками. Британському прем'єру Джонсону загрожує відставка