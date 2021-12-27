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Британія віднесла Росію до ворожих держав

Автор: Артур Родивилов

Державний міністр з питань безпеки Великобританії Деміан Хайндс назвав найбільш вороже налаштовані по відношенню до Сполученого Королівства держави. Хайндс відніс до таких країн Росію, Китай та Іран.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegraph.

Видання, пояснюючи список країн міністра, перерахувало наступні загрози для Великобританії: наявність шпигунів і військових у стані готовності, проведення кібератак і кампаній з дезінформації.

"Три країни, які я згадав, мають людський потенціал, у них велика присутність, вони можуть забезпечувати присутність у великих масштабах. Вони можуть проводити і дійсно проводять інформаційні операції і задіяні безліччю різних способів. Важко дати вичерпний список", - пояснив він свій вибір.

Наступна в списку ворожих держав йшла Північна Корея.

Нагадаємо, раніше посол Німеччини в Києві Анка Фельдгузен заявила, що імовірність повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну досить мала.

Президент Росії Володимир Путін назвав умову ненападу на Україну.

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