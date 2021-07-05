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Британія скасовує обов'язковий масковий режим. Наступний крок - зняття обмежень

Автор: Дмитро Левицький

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що з 19 липня обов'язковий масковий режим буде скасовано. Британцям буде дозволено носити маски на власний розсуд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прем'єра Британії.

З 19 липня носіння маски у людних місцях не буде обов'язковою вимогою, а людям лише радитимуть надягнути засіб захисту. Однак це нововведення викликало негативну реакцію з боку очільників регіонів, які закликали зберегти масковий режим у громадському транспорті та магазинах.

"Ми повинні бути чесні з самими собою, що, якщо ми не зможемо відкрити наше суспільство в найближчі кілька тижнів, коли нам допоможе прихід літа і шкільні канікули, ми повинні запитати себе, коли зможемо ми повернутися до нормального життя", - сказав Джонсон на брифінгу.

Крім того, британський прем'єр запропонував план послаблення карантину в Англії. Так, він пропонує вжити наступні кроки:

  • прискорити вакцинацію людей, молодших за 40 років;
  • дозволити на власний розсуд дотримуватися карантину;
  • дозволити роботу всіх закладів, включно з нічними клубами;
  • зняти обмеження на зібрання у приміщеннях та на вулиці;
  • COVID-сертифікати не будуть обов'язковими для доступу до закладів чи заходів.
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