Британія скасовує обов'язковий масковий режим. Наступний крок - зняття обмежень

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що з 19 липня обов'язковий масковий режим буде скасовано. Британцям буде дозволено носити маски на власний розсуд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прем'єра Британії .

З 19 липня носіння маски у людних місцях не буде обов'язковою вимогою, а людям лише радитимуть надягнути засіб захисту. Однак це нововведення викликало негативну реакцію з боку очільників регіонів, які закликали зберегти масковий режим у громадському транспорті та магазинах.

"Ми повинні бути чесні з самими собою, що, якщо ми не зможемо відкрити наше суспільство в найближчі кілька тижнів, коли нам допоможе прихід літа і шкільні канікули, ми повинні запитати себе, коли зможемо ми повернутися до нормального життя", - сказав Джонсон на брифінгу.

Крім того, британський прем'єр запропонував план послаблення карантину в Англії. Так, він пропонує вжити наступні кроки: