Британія спростувала плани щодо перекидання 600 спецназівців в Україну

Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес спростував плани щодо перекидання близько 600 спецназівців до України через загрозу російського вторгнення. Раніше таку інформацію поширили британські ЗМІ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph .

За його словами, інформація, приписувана джерелам в Міноборони Британії, є некоректною. Він уточнив, що в Україну була відправлена невелика група військових, щоб допомогти з навчанням тому, як поводитися з присланою оборонною зброєю.

"Немає планів відправити 600 спецназівців або щось в цьому роді в Україну",-зазначив Уоллес.

Нагадаємо, в листопаді 2021 року британський таблоїд The Mirror писав, що Лондон нібито може перекинути в Україну до 600 військовослужбовців на тлі загрози військового вторгнення Російської Федерації.

Також повідомлялося, що Україна отримає від Британії ракети, які дозволять протистояти Росії на морі.