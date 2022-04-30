Британія надасть Україні додаткову військову допомогу, - Джонсон

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у телефонній розмові запевнив президента України Володимира Зеленського у готовності надати додаткову військову допомогу. Глава британського уряду додав, що Лондон надасть Києву економічну і гуманітарну підтримку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Представник Джонсона підтвердив виданню, що сьогодні між прем'єром і Зеленським сталася телефонна розмова. В ході бесіди глава британського уряду заявив про прихильність до зміцнення України.
"Він (Джонсон - ред.) підтвердив, що Великобританія продовжить надавати Україні додаткову військову допомогу, щоб дати українцям необхідне для оборони озброєння", - цитує видання слова представника британського прем'єра.
Також в ході розмови Джонсон запропонував Україні постійну економічну і гуманітарну підтримку з боку Великобританії.
Нагадаємо, раніше Зеленський повідомив про телефонну розмову з Джонсоном. Він зазначив, що під час бесіди обговорювалося ряд питань, у тому числі зусилля для припинення війни.
Зазначимо, на початку квітня Джонсон відвідав Київ з неофіційним візитом, де зустрівся із Зеленським. Британський прем'єр запевнив, що Україна отримає бронетехніку і протикорабельні ракети.
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