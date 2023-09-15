Британия объявила ЧВК "Вагнера" террористической организацией

Соответствующий приказ был принят парламентом Великобритании 6 сентября.

Теперь принадлежность к ЧВК "Вагнера" или ее активная поддержка будет считаться уголовным преступлением, за которое может быть назначен тюремный срок до 14 лет со штрафом и без него.

ЧВК "Вагнер" внесена в список наряду с еще 78 организациями, которые также запрещены в Великобритании.

"Вагнеровцы" в Беларуси

После неудачного бунта главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина часть его боевиков отправили в Беларусь. Польша и Литва заявляли, что наемники могут проводить провокации на границе стран НАТО.

А недавно самолет с Пригожиным на борту разбился в России. Следственный комитет РФ подтвердил его смерть. Однако, по словам самопровозглашенного белорусского диктатора Александра Лукашенко, наемники останутся в Беларуси. Там им предложили присоединиться к местному ЧВК "ГардСервис".

Позже стало известно, что политическое руководство России хочет до середины сентября отправить большую часть наемников ЧВК "Вагнера" в Африку.

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