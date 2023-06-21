Британия в среду объявит о знаковом пакете финансовой поддержки для Украины

Великобритания объявит об историческом пакете финансовой поддержки для Украины, который включает кредитные гарантии Всемирного банка на сумму 3 миллиарда долларов и двустороннюю помощь в размере 240 миллионов фунтов стерлингов (305 миллионов долларов).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу британского правительства.

На Даунинг-стрит уточнили, что объявление должно произойти в среду, на конференции по восстановлению Украины, что состоится в Лондоне.

Финансирование призвано укрепить экономическую стабильность Украины на фоне продолжающейся российской полномасштабной военной агрессии, и на поддержку жизненно важных государственных услуг, включая расходы на содержание школ и больниц.

По словам премьер-министра Британии Риши Сунака, это "первый двусторонний пакет многолетней налогово-бюджетной помощи, представленный страной G7, что подчеркивает непоколебимую приверженность Великобритании стране как сейчас, так и в будущем".

Таким образом невоенная помощь Британии для Украины составит более 4,7 млрд фунтов стерлингов (более 6 млрд долларов), включая 4,1 млрд фунтов стерлингов (более 5,23 млрд долларов) в виде фискальной поддержки и 640 млн фунтов стерлингов (около 817 млн долларов) в виде двусторонней помощи.

Президент Группы Всемирного банка Аджай Банга отмечает, что более 400 компаний из 38 стран обещают поддержать восстановление и послевоенную реконструкцию Украины после широкомасштабного вторжения РФ.

Глава британского правительства также объявит о выделении до 318 миллионов долларов нового капитала для Британского института финансирования развития, British International Investment (BII).

Как говорится в релизе Даунинг-стрит , финансирование BII увеличит помощь Британии для Украины, включая разминирование, наборы для оказания помощи при стихийных бедствиях, программы реформ и энергетические проекты. В публикации указано, что более половины финансирования BII будет использовано для гуманитарной поддержки через таких партнеров, как ООН и Красный Крест.

Конференция в Лондоне по вопросам восстановления Украины

Нынешняя Конференция по восстановлению Украины (URC 2023) пройдет в Лондоне 21 и 22 июня. На мероприятии должны принять участие более тысячи иностранных чиновников из 61 государства, представители неправительственных организаций и сотни бизнес-лидеров и предпринимателей.

На конференции выступят президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, госсекретарь США Энтони Блинкен, президент Украины Владимир Зеленский, Шмыгаль и премьер-министр Британии Риши Сунак.

На ней будут обсуждать реформы, необходимые для послевоенного восстановления Украины, стимулирования торговли и инвестиций, восстановления человеческого капитала. Также внимание будет уделено энергетическому восстановлению Украины и разминированию.