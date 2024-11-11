Британия "рассматривает сценарии" изменений в политике США в вопросе Украины
Великобритания рассматривает все возможные сценарии относительно подхода новоизбранного президента США Дональда Трампа к Украине. Британские чиновники обсуждают и планируют различные варианты дальнейшего сотрудничества.
Об этом заявил главный секретарь Министерства финансов Великобритании Даррен Джонс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Сейчас, по словам Джонса, Великобритания продолжит сотрудничество с администрацией Байдена до дня инаугурации Трампа, придерживаясь нынешней политики поддержки Украины, которая совпадает с позицией Британии.
"Наша поддержка Украины остается непоколебимой", - подчеркнул Джонс, добавив, что Великобритания предлагает финансирование в размере 3 миллиарда фунтов стерлингов в год, несмотря на экономические трудности.
После вступления Трампа в должность Великобритания готова обсудить с новой администрацией возможные изменения в политике США по поддержке Украины.
В то же время Джонс отметил, что не готов обязаться достичь расходов на оборону в размере 2,5% ВВП, поскольку приоритеты безопасности требуют балансировки с другими сферами бюджета.
Напомним, 11 ноября премьер-министр Великобритании Кир Стармер встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном, чтобы обсудить меры против возможного сокращения поддержки Украины со стороны США под руководством Дональда Трампа.
Среди основных вопросов – возможность убедить действующего президента США Джо Байдена предоставить Украине разрешение на запуск ракет Storm Shadow по целям в глубине территории России.
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