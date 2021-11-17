Британія звинуватила РФ і КНР у масових кібератаках через дослідження COVID-вакцин

Великобританія зіткнулася з рекордними 777 випадками кібератак За останній рік, які пов'язані з дослідженнями COVID-вакцин. При цьому наголошується, що ряд інцидентів був пов'язаний з Росією і Китаєм.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Національний центр кібербезпеки Великобританії (NCSC) зіткнувся з 777 кібератаками в цьому році. При цьому ряд інцидентів був пов'язаний з Росією і Китаєм.
Агенство кібербезпеки відзначає гІнший великий інцидент, пов'язаний з актом, підтримуваним державою, був пов'язаний з атакою на Microsoft.
Директор Центру урядового зв'язку Великобританії Джеремі Флемінг
"Однією з тенденцій, що спостерігаються NCSC за останній рік, стало тривожне зростання злочинних груп, що використовують програми-вимагачі для вимагання у організацій. На мій погляд, це сама безпосередня загроза кібербезпеки для британського бізнесу, і я думаю, що вона повинна бути вище в порядку денному ради директорів", - сказала виконавчий директор NCSC Лінді Кемерон.
NCSC заявив, що розширив підтримку для 3 мільйонів співробітників, що працюють у цьому секторі, від медперсоналу до дослідників вакцин.