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Британія звинуватила РФ і КНР у масових кібератаках через дослідження COVID-вакцин

Автор: Наталья Скороход

Великобританія зіткнулася з рекордними 777 випадками кібератак За останній рік, які пов'язані з дослідженнями COVID-вакцин. При цьому наголошується, що ряд інцидентів був пов'язаний з Росією і Китаєм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Національний центр кібербезпеки Великобританії (NCSC) зіткнувся з 777 кібератаками в цьому році. При цьому ряд інцидентів був пов'язаний з Росією і Китаєм.

Агенство кібербезпеки відзначає гІнший великий інцидент, пов'язаний з актом, підтримуваним державою, був пов'язаний з атакою на Microsoft.

Директор Центру урядового зв'язку Великобританії Джеремі Флемінг

"Однією з тенденцій, що спостерігаються NCSC за останній рік, стало тривожне зростання злочинних груп, що використовують програми-вимагачі для вимагання у організацій. На мій погляд, це сама безпосередня загроза кібербезпеки для британського бізнесу, і я думаю, що вона повинна бути вище в порядку денному ради директорів", - сказала виконавчий директор NCSC Лінді Кемерон.

NCSC заявив, що розширив підтримку для 3 мільйонів співробітників, що працюють у цьому секторі, від медперсоналу до дослідників вакцин.

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ВеликобританіяВакцинаКібератака