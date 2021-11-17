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Британия обвинила РФ и КНР в массовых кибератаках из-за исследования COVID-вакцины

Автор: Наталья Скороход

Великобритания столкнулась с рекордными 777 случаями кибератак за последний год, которые связаны с исследованиями COVID-вакцины. При этом отмечается, что ряд инцидентов был связан с Россией и Китаем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Национальный центр кибербезопасности Великобритании (NCSC) столкнулся с 777 кибератаками в этом году. При этом ряд инцидентов был связан с Россией и Китаем.

Агенство кибербезопасности отмечает гДругой крупный инцидент, связанный с актом, поддерживаемым государством, был связан с атакой на Microsoft.

Директор Центра правительственной связи Великобритании Джереми Флеминг

"Одной из тенденций, наблюдаемых NCSC за последний год, стал тревожный рост преступных групп, использующих программы-вымогатели для вымогательства у организаций. На мой взгляд, это самая непосредственная угроза кибербезопасности для британского бизнеса, и я думаю, что она должна быть выше в повестке дня совета директоров", - сказала исполнительный директор NCSC Линди Кэмерон.

NCSC заявил, что расширил поддержку для 3 миллионов сотрудников, работающих в этом секторе, от медперсонала до исследователей вакцин.

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ВеликобританияВакцинаКибератака