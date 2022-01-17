Британія звинуватила Кремль у брехні щодо НАТО: виправдовують агресію проти України

За його словами, російський президент Володимир Путін використовує вибіркову та спотворену аргументацію, щоб представити НАТО як загрозу.

"Ми всі маємо хвилюватися, тому що з-під пера президента Путіна вийшло есе на 7000 слів (стаття Путіна, що розміщена на сайті Кремля, - ред.), в якому етнонаціоналізм знаходиться в центрі його амбіцій… Він надає спотворену та виборчу аргументацію, щоб виправдати в кращому разі підпорядкування України і, в гіршому разі, насильницьке об'єднання цієї суверенної країни", - зазначив Воллес.

Він також зазначив, що Британія не конфліктує з РФ та її народом, однак британський уряд "не погоджується зі зловмисною діяльністю Кремля".

"Тому, якщо однієї холодної січневої чи лютневої ночі російські збройні сили ще раз вступлять на територію суверенної України, ігноруйте розповіді про агресію НАТО та пам'ятайте слова президента Росії з цього есе минулого літа. Запам'ятайте це та запитайте себе, що це означає не лише для України, а й для всіх нас у Європі", - резюмував Воллес.