Британія звинуватила Facebook у продажі особистих даних користувачів

У Британії заявили, що керівники Facebook "навмисне не інформували" політиків про можливе втручання Росії у закордонні вибори

Британские парламентарии обвинили соцсеть Facebook в продаже личных данных пользователей и использовании антиконкурентных практик. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на отчет британского правительства.

Отметим, что отчет был сделан комитетом парламента по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту. Авторы утверждают, что Facebook хотел перехватывать настройки конфиденциальности своих пользователей, чтобы ряд разработчиков приложений могли получать доступ к их данным.

В отчете говорится о том, что ряд руководителей Facebook либо "умышленно вводили в заблуждение" законодателей в ходе расследования, либо "умышленно не информировали" политиков о предполагаемом вмешательстве России в зарубежные выборы. Также по словам парламентариев есть доказательства того, что иностранные государственные деятели оказывали влияние на ход голосования Brexit в 2016 году.

В ответ Facebook эти утверджения опроверг. Соцсеть заверила, что внесла значительные изменения в свою деловую политику и поддержала регулирование в таких областях, как конфиденциальность. Факт нарушения каких-либо законов в Великобритании компания отрицает.

Напомним, 14 декабря в компании Facebook заявили о возможной утечке фото 6,8 млн пользователей, которые ранее были скрытые настройками приватности или неопубликованные. А 2 ноября 2018 года данные 257 тысяч пользователей социальной сети Facebook были размещены в свободном доступе в интернете, в том числе личные сообщения более 80 тыс. юзеров.