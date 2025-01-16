Британия обещает постепенно упрощать правила въезда для украинцев

Отметим, сферы миграции касается в ст. 10 соглашения. В ней говорится, что стороны будут сотрудничать в этой сфере, управлении границами, включая устранение причин и противодействие нелегальной миграции и торговли людьми.

"Там, где существуют условия для хорошо управляемой и безопасной мобильности, стороны будут осуществлять постепенные шаги для облегчения путешествия граждан и посещения стран друг друга, а также регулярные контакты и обмен информацией о результатах миграции и политических намерениях", - говорится в сообщении.

Что нужно для поездки в Британию

На сегодня для въезда в Великобританию украинцам нужно оформить визу. Заявку на стандартную гостевую визу можно подать онлайн на сайте британского правительства. Для этого нужно заполнить анкету, оплатить визовый сбор, назначить встречу в визовом центре для сдачи биометрических данных. Подавать заявку следует за три месяца до поездки.

Для перемещенных граждан Украины по причинам войны действует специальная схема Homes for Ukraine (временная защита через спонсорскую программу). С прошлого года была отменена Ukraine Family Scheme, которая ранее позволяла приехать в Британию к родственникам.

Украина ввела безвиз для граждан Великобритании еще в 2005 году. Он перестал действовать с 1 февраля 2020 года после выхода страны из ЕС, но Украина ввела временный безвизовый режим.

Отметим, в начале 2025 года Украина продлила безвизовый режим с Британией до 30 января 2026 года.