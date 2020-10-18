ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Британія назвала умови продовження перемовин про Brexit

Неділя 18 жовтня 2020 17:17
Британія назвала умови продовження перемовин про Brexit
Фото: Майл Гоув (РИА новости)
Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 18 жовтня, міністр Великої Британії Майкл Гоув заявив про готовність його країни продовжити перемовини з ЄС про торгову угоду після Brexit. Для цього ЄС потрібно змінити свій підхід у цьому питанні.

Про це повідомляє Reuters.

"На мою думку, ЄС фактично закінчив нинішній раунд перемовин минулого тижня. Це той випадок, коли відбувався прогрес, але потім ЄС зробив крок назад", - сказав Гоув.

На питання, чи ще "відкриті двері" для перемовин, він відповів ствердно.

"Двері відчинені. Ми сподіваємося, що ЄС змінить свою позицію. Однозначно не йдеться про те, що якщо вони (Євросоюз, - ред.) справді змінять позицію, то ми не продовжимо перемовини", - уточнив міністр.

Нагадаємо, 16 жовтня, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що країна готова вийти з єдиного ринку та митного союзу ЄС без укладення нової угоди про вільну торгівлю.

Також раніше Євросоюз офіційно повідомив Британію про порушення нею угоди про Brexit після того, як Палата громад британського парламенту остаточно підтримала законопроект про внутрішній ринок.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика Brexit

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся