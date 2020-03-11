Британія має намір вивести частину своїх військових з Афганістану

Британія має намір услід за Сполученими Штатами Америки вивести своїх військовослужбовців з території Афганістану. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету The Times.

За даними джерел у військовому оточенні, британський уряд планує до середини липня вивести 330 з 1100 британських військових, які постійно перебувають в Афганістані. Майже весь британський контингент перебуває в Кабулі чи на його околицях.

Зазначається, що невелика кількість британських спецпризначенців разом з американськими військовими перебувають також в інших районах Афганістану, включно з південною провінцією Гільменд.

Однак, джерело видання наголосило, що виведення британських військ з Афганістану продовжиться лише в тому випадку, якщо радикальний рух "Талібан" буде виконувати зобов'язання в рамках мирної угоди з Вашингтоном.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США в понеділок, 9 березня, почали виведення американських військ з Афганістану в рамках досягнутої раніше угоди з радикальним рухом "Талібан". Повне виведення американського контингенту з Афганістану відбудеться через 14 місяців.