Британія не має наміру продовжувати програму компенсації житла українцям, - The Guardian

Скоро для переселенців з України, які пробули у Великобританії понад шість місяців, перестане діяти урядова програма "Будинки для українців".

Згідно з умовами програми, уряд виплачує 350 фунтів стерлінгів щомісяця власникам будинків, які погодилися прийняти у себе українців. Уряд поки не збирається продовжувати дію Програми або оголошувати додаткові заходи підтримки для таких спонсорів.

За даними уряду, за програмою» будинки для українців", яка працює з березня, у Великобританії перебувають близько 84 тисячі осіб. Близько 15-21 тисячі українців можуть позбутися тимчасового притулку до зими. Частина приймаючих сімей та організацій повідомляли, що їм потрібна додаткова підтримка від уряду, інакше вони не зможуть приймати біженців.

З 24 лютого на територію Великобританії в'їхало понад 100 тисяч українських переселенців. У країні діють дві програми для громадян України.