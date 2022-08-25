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Як у британському суспільстві ставляться до російсько-української війни, - відповідь посла

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Україна, Четвер 25 серпня 2022 09:14
Як у британському суспільстві ставляться до російсько-української війни, - відповідь посла Фото: посол Сполученого Королівства в Україні Мелінда Сіммонс (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Олександр Білоус

Британське суспільство схвалює урядову допомогу Україні для відбиття російської агресії. Підтримка України залишається високою.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказала посол Сполученого Королівства в Україні Мелінда Сіммонс.

"Британці відчувають, що їхня країна правильно діє в цій війні. Соцопитування послідовно це демонструють. Великий відсоток британців вважають, що влада дає правильно, допомагаючи Україні", - сказала вона.

При цьому посол зазначила, що більшість громадян Британії відчувають занепокоєння щодо вартості життя.

"Вони стурбовані вартістю енергії, і це схоже на Ідеальний шторм. Енергетичний тиск, який виникає з наближенням зими, змушує людей думати про ці речі. Ми думаємо, що ми все правильно робимо щодо України, але ми стурбовані і хотіли б, щоб влада вживала заходів щодо проблем з рівнем життя. Я не думаю, що вони звинувачують Україну в цих проблемах", - впевнена Сіммонс.

За її словами, багато хто розуміє, що Росія використовує кілька видів зброї в цій боротьбі. "Вони воюють зброєю. Вони воюють, притримуючи і крадучи їжу, а тепер воюють, притримуючи енергію. І багато хто розуміє, що це зброя", - сказала посол.

Сіммонс не вважає, що в британському суспільстві є втома від війни. "Соцопитування показують, що підтримка України залишається дуже високою. Але що відбувається майже автоматично - увага до будь-якої історії не може весь час залишатися на одному рівні. Ви бачите, що новини з України не потрапляють на передовиці так регулярно, як раніше. Але це буває іноді", - зазначила вона.

При цьому війна не зникла, вона досі є в інформпросторі. Все не так, як було відразу, але якщо трапляються серйозні зміни, увага зростає досить швидко, вважає Сіммонс.

"Тому я не впевнена, що назвала б це втомою, але я вважаю, що всі ми, хто на 150%, 24/7 стурбовані цим вторгненням, повинні докладати зусиль, щоб переконатися, що усвідомлення ситуації є", - додала посол.

Нагадаємо, в середині червня рейтинг позитивного ставлення українців очолювали Анджей Дуда, Борис Джонсон і Джо Байден. До президента Польщі позитивно ставилися 92% українців, до прем'єр-міністра Британії - 90%, до президента США - 89%.

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